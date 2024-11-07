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Пётр Порошенко обрисовал пять красных линий для Украины перед новыми выборами в США

Пётр Порошенко обрисовал пять красных линий для Украины перед новыми выборами в США

Экс-президент Украины Петр Порошенко после победы Дональда Трампа на выборах президента США излагает свои рекомендации для действующего главы государства Владимира Зеленского и вновь избранного президента.

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