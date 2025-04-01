В России создали альтернативу «Евровидению»

Фестиваль, идея которого зародилась в российском парламенте в 2014 году, сегодня объединяет самобытные коллективы и исполнителей, представляющих музыкальное, песенное искусство народов России и стран ближнего и дальнего зарубежья.
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