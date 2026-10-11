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Как варить потолок, чтобы металл не капал на руки

Как варить потолок, чтобы металл не капал на руки

Потолочный шов — один из самых сложных видов сварки, особенно при работе с тонким металлом. Расплавленный металл стремится стекать вниз, из-за чего появляются капли, наплывы и риск получить ожоги или прожечь одежду.

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