Получивший гражданство РФ хоккеист Лайпсик процитировал стихотворение Пушкина

Канадский нападающий петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Брендан Лайпсик, который во вторник получил гражданство России по указу лидера РФ Владимира Путина, прочитал стихотворение российского поэта Александра Пушкина «Про себя».
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