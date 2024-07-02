QNETCity – часы для фанатов футбола

В честь исторического события – четвертой подряд (и десятой с момента основания) победы в Английской премьер-лиге – футбольная команда «Манчестер Сити» и ее спонсор – международная компания прямых продаж QNET напоминают о стильной коллекции часов QNETCity, созданной в коллаборации.
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