Наблюдения за Луной, Сатурном и Юпитером пройдут в Приангарье 21 октября

Иркутское региональное астрономическое общество (ИРАО) и Иркутский планетарий приглашают всех желающих принять участие во Всемирной ночи наблюдений Луны, которая пройдет 21 октября в 14 населённых пунктах Иркутской области, сообщает пресс-служба Иркутского планетария.
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