Продан: «Нужна синхронизация публичных политик в использовании туристического потенциала»

Министерство культуры, Министерство инфраструктуры и регионального развития, Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности и Министерство окружающей среды усилят свои действия по комплексному региональному развитию туризма.
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