Итоговый форум «Управдом» провели в Подмосковье

Десятый областной форум «Управдом» провели в Доме правительства Московской области. Участниками стали председатели советов МКД, активные жильцы, сотрудники управляющих организаций и профильных министерств, о чем сообщили в МинЖКХ региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии