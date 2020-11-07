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В мире путешествий и туризма сократится 174 миллиона рабочих мест

(CGTN) – Мировая индустрия путешествий и туризма потеряет 174 миллиона рабочих мест в этом году, если сохранятся текущие ограничения по сдерживанию распространения пандемии Covid-19, предупредила 30 октября 2020 года ведущая отраслевая группа.

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