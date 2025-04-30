Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова уличила западные правозащитные организации и деятелей культуры в отсутствии реакции на призывы бить детей на Украине за общение на русском языке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии