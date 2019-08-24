"Ракетный" ответ Путина США: За голову схватятся европейцы

Стрелки часов Судного дня стали еще на пару минут ближе к ядерной катастрофе. Бежать быстрее по атомному циферблату стрелку заставил очередной выпад Вашингтона — спустя всего 16 дней после выхода из ДРСМД «ястребы» Пентагона выстрелили в небо новой модификацией своих крылатых «Томагавков».
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