В Петербурге на спектакль-променад вышли гигантские куклы писателей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Спектакль "Великанцы" с участием гигантских кукол писателей Александра Пушкина, Николая Гоголя и Федора Достоевского проходит 29 августа на улицах Санкт-Петербурга, передает корреспондент ТАСС.
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