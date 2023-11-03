В США задержали поставку самого вооруженного истребителя

Американская компания Boeing планирует передать новый истребитель четвертого поколения F-15EX Eagle II Военно-воздушным силам (ВВС) США почти на год позже первоначально запланированного срока, пишет Defense News.
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