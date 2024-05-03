В Пентагоне заявили о пристальном внимании к ситуации на авиабазе в Нигере

США следят за ситуацией с нахождением российских военных на занятой американцами авиабазе в Нигере. Об этом в пятницу, 3 мая, заявил на пресс-конференции с коллегами из Австралии, Филиппин и Японии в штате Гавайи глава Пентагона Ллойд Остин.
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