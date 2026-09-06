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Мировые конфликты и библейские пророчества указывают ли на конец света

Мировые конфликты и библейские пророчества указывают ли на конец света

На фоне новых мировых конфликтов снова заговорили о библейских пророчествах и конце света. Разбираем, что действительно говорится в Писании и что думают эксперты.

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