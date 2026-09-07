Трамп захотел Луну

Вы можете смеяться, но это факт, Трамп действительно запостил в своей соцсети картинку с заявлением "Луна наша".
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