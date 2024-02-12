Песков отказался комментировать обыски в Росавиации из-за продажи Ил-76 и Ми-8

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами отказался комментировать информацию о том, что Федеральная служба безопасности возбудила два уголовных дела о незаконном выводе из российской юрисдикции 59 самолетов и вертолетов.
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