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Семь модернизированных постов будут следить за воздухом в Барнауле

Семь модернизированных постов будут следить за воздухом в Барнауле

После модернизации следить за состоянием воздуха стало возможно практически непрерывно В Барнауле расширят и полностью модернизируют сеть постов, которые следят за загрязнением воздуха.

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