Российские войска ударили по цеху сборки дронов в Киеве

Efrem Lukatsky/AP/TASS Российские войска поразили цех сборки боевых беспилотников в столице Украины с помощью дронов "Герань".
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