Эфе Аджагба о бое с Кособуцким: «Я хочу поблагодарить его за то, что он согласился на эту встречу»

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Нигерийский боксер супертяжелого веса Эфе Аджагба высказался о своем предстоящем бое с непобежденным Жаном Кособуцким из Казахстана, который состоится утром 27 августа в Талсе (штат Оклахома, США).