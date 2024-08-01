Мнение. Гонка на реке Сена вызвала сомнение в безопасности спортсменов

Утверждение, что река Сена была безопасна для пловцов после ее загрязнения в течение ста лет, вызвало большие сомнения, заявили бельгийские триатлонисты Мартен Риэль и Жольен Вермейлен, 31 июля пишет французский журнал Valeurs actuelles.