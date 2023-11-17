Одиннадцать многодетных матерей в Новосибирской области получили знаки отличия «За материнскую доблесть»

Замгубернатора поздравил матерей от имени главы региона и подчеркнул, что знак отличия «За материнскую доблесть», учрежденный правительством Новосибирской области, это символ уважения и общественного признания, высокой оценки труда поистине героических многодетных матерей региона, которые вкладывают самое лучшее в своих детей и воспитывают достойных жителей области.