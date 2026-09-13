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Царьград

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Эльмира Караханова выиграла «Голос», но получила травму на Мальдивах

Эльмира Караханова выиграла «Голос», но получила травму на Мальдивах

Эльмира Караханова, после победы в «Голос» весной 2026 года, отправилась отдыхать на Мальдивы. Из-за театрального сезона мужа она путешествовала с подругой и её матерью.

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