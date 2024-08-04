Часть дороги обрушилась в Челябинской области

vk.com/Администрация Дубровского сельского поселения В Красноармейском районе Челябинской области обрушилась часть дороги, соединяющей поселки Дубровка и Лазурный, сообщили в администрации Дубровского сельского поселения на странице в социальной сети "ВКонтакте".
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