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Царьград

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В Киеве гремят взрывы на фоне новой воздушной тревоги

В Киеве гремят взрывы на фоне новой воздушной тревоги

Ранним утром украинская столица уже подвергалась мощному обстрелу.В Киеве и области утром 16 сентября была объявлена очередная воздушная тревога.

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