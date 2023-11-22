В России появится реестр производителей беспилотников. Для него уже определили требования

Минпромторг подготовил правила формирования единого реестра производителей беспилотных авиационных систем, который вступит в силу с января 2024 годаКак сообщает «Коммерсантъ», ведомство предлагает три критерия — компания должна быть российской, иметь сертификат на беспилотные авиационные системы (в случае разработчика) и получать не менее 40% выручки от их выпуска (для производителя).