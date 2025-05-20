Intel выпускает Arc Pro B50 стоимостью 299 долларов с 16 ГБ памяти

На выставке Computex 2025 в Тайбэе (Тайвань) компания Intel анонсировала видеокарты серии Arc Pro B, уделив особое внимание производительности рабочих станций с искусственным интеллектом, которая повышается за счет лидирующего в сегменте объема VRAM.
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