Простой рецепт для духовки: рыба с брокколи

Приготовленная в духовке рыба с брокколи — удивительно простое и вкусное угощение. Такое блюдо плавно впишется в ваш повседневный рацион, станет аппетитным гвоздем гастрономической программы во время семейных ужинов, вечеринок и фуршетов.