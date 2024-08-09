НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

97 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Лазаревич
    Ирина: вот пусть и покажет пример: сядет в танк и проедется по БерлинуМедведев заявил, ...
  • Александр Маркитанов
    давно пора прижать и жестоко карать!В Минтрансе предл...
  • Silver Kont
    Ага, начался завоз черножопых мразей под благовидным предлогом, потом они разбегутся и завезут ещё....Спрос на строител...

Депутат ЗакСа Цивилев обратился в ФАС по поводу резкого роста цен в петербургских автошколах

Депутат ЗакСа Цивилев обратился в ФАС по поводу резкого роста цен в петербургских автошколах

Минимальная сумма обучения сейчас составляет около 60 тысяч рублей Депутат Законодательного собрания Алексей Цивилёв обратился в Управление Федеральной антимонопольной службы Петербурга из-за резкого увеличения цен в автошколах города.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх