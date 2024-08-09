Депутат ЗакСа Цивилев обратился в ФАС по поводу резкого роста цен в петербургских автошколах

Минимальная сумма обучения сейчас составляет около 60 тысяч рублей Депутат Законодательного собрания Алексей Цивилёв обратился в Управление Федеральной антимонопольной службы Петербурга из-за резкого увеличения цен в автошколах города.
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