Записки астраханского натуралиста. Розовые скворцы улетели

Автор рубрики – Владимир Паньков Розовые скворцы проводят в Астраханской области всего пару месяцев, с мая по июль, но и за этот небольшой промежуток времени из-за особенностей их поведения местные жители от соседства с ними сильно устают.
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