Салливан: Байден принял верное стратегическое решение об уходе из Афганистана

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Джо Байден принял верное стратегическое решение по выводу войск из Афганистана три года назад и история положительно оценила это решение.
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