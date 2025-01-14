Лазер, который сможет «вскипятить» вакуум, строят в Сарове

Четыре года назад в Сарове основали Национальный центр физики и математики (НЦФМ). Сейчас там активно строятся новые корпуса, лаборатории, а обучение проходят молодые физики со всей России под руководством опытнейших ученых.
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