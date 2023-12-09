Hyundai выпустит гоночную модель для первого в стране монокубка на электрокарах

Летом 2023 года компания Hyundai рассекретила мощнейший электрический хэтчбек Ioniq 5 N — спортивный электромобиль дебютировал на Фестивале скорости в Гудвуде в своём дорожном варианте, а в феврале будущего года будет показан Hyundai Ioniq 5 eN1 Cup.