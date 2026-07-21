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Ученые впервые нашли гены, связанные с пограничным расстройством личности

Ученые впервые нашли гены, связанные с пограничным расстройством личности

Пограничное расстройство личности встречается примерно у 2% населения западных стран. Для него характерны эмоциональная нестабильность, нарушения самоидентификации, импульсивное поведение и нестабильные отношения с окружающими.

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