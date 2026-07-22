Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 562 подписчика

Лебедев: ВС РФ бьют по украинской логистике с целью осложнить поставки для ВСУ

Лебедев: ВС РФ бьют по украинской логистике с целью осложнить поставки для ВСУ

Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев в беседе с телеканалом «Царьград» рассказал, какие действия предпринимает российская армия, чтобы сорвать подготовку вооруженных сил Украины (ВСУ) к возможным прорывам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Misha Glusch
до конца ноября какого года?
Ответить
1 м.