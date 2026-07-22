Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев в беседе с телеканалом «Царьград» рассказал, какие действия предпринимает российская армия, чтобы сорвать подготовку вооруженных сил Украины (ВСУ) к возможным прорывам.
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