Дети, мошенники, SIM-карты: Какие законы вступят в силу 1 апреля 2025 года?

Александр Пятнистый Самое смешное- а как Бессараб собирается улучшить демографическую ситуацию? Башкой подумать не пробовала, как, кроме мигрантов, плодящихся, что твои тараканы, ее улучшитьто?

Юрий Пешков Я вообще не понимаю как можно учить в школе детей не знающих русский язык? Дума вы что только проснулись?