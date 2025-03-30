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Дети, мошенники, SIM-карты: Какие законы вступят в силу 1 апреля 2025 года?

Дети, мошенники, SIM-карты: Какие законы вступят в силу 1 апреля 2025 года?

В Госдуме перечислили новые законы, которые начнут действовать с 1 апреля.В России с 1 апреля 2025 года начнут действовать новые законы, один из которых обяжет не принимать детей мигрантов в школы без знания русского языка.

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Комментарии
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Александр Пятнистый
Самое смешное- а как Бессараб собирается улучшить демографическую ситуацию? Башкой подумать не пробовала, как, кроме мигрантов, плодящихся, что твои тараканы, ее улучшитьто?
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15 час.
Юрий Пешков
Я вообще не понимаю как можно учить в школе детей не знающих русский язык? Дума вы что только проснулись?
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11 час.
Семен Демин
Это правильно, но не достаточно для решения вопросов с мигрантами и демографии. Надо действовать эффективно и быстро.
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10 час.
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