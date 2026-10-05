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Регионы России

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Россия поддержит подготовку новых международных рекомендаций для педагогов

Россия поддержит подготовку новых международных рекомендаций для педагогов

Президент России Владимир Путин выступил на встрече с лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов педагогов 5 октября 2026 года с заявлением о необходимости вклада России в разработку обновленных международных рекомендаций, регулирующих права и социальные гарантии педагогов.

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