Россия поддержит подготовку новых международных рекомендаций для педагогов

Президент России Владимир Путин выступил на встрече с лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов педагогов 5 октября 2026 года с заявлением о необходимости вклада России в разработку обновленных международных рекомендаций, регулирующих права и социальные гарантии педагогов.