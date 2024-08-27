Новый трейлер Civilizaton 7 демонстрирует игровой процесс на Nintendo Switch 2K добилась г...

Новый трейлер Civilizaton 7 демонстрирует игровой процесс на Nintendo Switch2K добилась гораздо большего успеха с Civilization 6 на Switch, чем можно было бы ожидать, поэтому неудивительно, что следующая часть серии будет доступна в первый день на консоли Nintendo.
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