В Барселонском метро произошёл пожар: пострадали около 140 человек

Пожарным потребовалось около двух часов на полное тушение пламени и нормализацию ситуации. Специалисты оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали очаг возгорания, что позволило предотвратить дальнейшее распространение огня и обеспечило безопасность остальных пассажиров.