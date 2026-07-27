В Барселонском метро произошёл пожар: пострадали около 140 человек

Пожарным потребовалось около двух часов на полное тушение пламени и нормализацию ситуации. Специалисты оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали очаг возгорания, что позволило предотвратить дальнейшее распространение огня и обеспечило безопасность остальных пассажиров.
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