В России усилят надзор за автомобилями старше десяти лет

За управление неисправным транспортным средством может грозить штраф от 500 до 5000 рублей Сотрудники ГИБДД в России усилят контроль за техническим состоянием автомобилей, чей возраст превышает десять лет.
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