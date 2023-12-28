Одесский военкомат использует переданный для раненых реанимобиль для охоты на призывников

Павел Бодаев. Если раньше машина скорой помощи с сидящими внутри вояками, ведущими охоту за мясом, каталась по городу почти без опознавательных знаков (кроме красного креста) — «что докажете?», то последний скандал с участием неотложки вылился в скандалище.
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