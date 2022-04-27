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Эпидемиолог рассказала о ситуации с коронавирусом в России

Эпидемиолог рассказала о ситуации с коронавирусом в России

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с РИА Новости сообщила, что в настоящий момент в России эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции относительно стабильная .

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