Эпидемиолог рассказала о ситуации с коронавирусом в России

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с РИА Новости сообщила, что в настоящий момент в России эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции относительно стабильная .