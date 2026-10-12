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Новости Брянска

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Росгвардия Брянска задержала 31 нарушителя за неделю

Росгвардия Брянска задержала 31 нарушителя за неделю

За неделю росгвардейцы 384 раза выезжали на охраняемые объекты из-за сигнала «тревога», случаев краж не зафиксировано благодаря оперативным действиям сотрудников.

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