Эксперт ИМЭМО Прохоров объяснил, почему Греция не передаёт ПВО Украине

Передача Patriot Украине может стать для греческого премьера фатальной ошибкой, считает политолог.Греция оказалась в центре дипломатического давления со стороны НАТО и Европейского союза, которые требуют от Афин передачи Украине систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и до 200 ракет PAC-2 к ним.
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