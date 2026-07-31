Эксперт ИМЭМО Прохоров объяснил, почему Греция не передаёт ПВО Украине

Передача Patriot Украине может стать для греческого премьера фатальной ошибкой, считает политолог.Греция оказалась в центре дипломатического давления со стороны НАТО и Европейского союза, которые требуют от Афин передачи Украине систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и до 200 ракет PAC-2 к ним.