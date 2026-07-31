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Царьград

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Эксперт ИМЭМО Прохоров объяснил, почему Греция не передаёт ПВО Украине

Эксперт ИМЭМО Прохоров объяснил, почему Греция не передаёт ПВО Украине

Передача Patriot Украине может стать для греческого премьера фатальной ошибкой, считает политолог.Греция оказалась в центре дипломатического давления со стороны НАТО и Европейского союза, которые требуют от Афин передачи Украине систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и до 200 ракет PAC-2 к ним.

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