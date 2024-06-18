Важнейший стратегический партнер России согласился выпить с Путиным чаю

Вчера 12K прочитали Ким Чен Ын готов на все Владимир Путин, в ходе начинающегося 18 июня визита в Пхеньян, собирается подписать с Ким Чен Ыном договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве - такие соглашения Россия заключает только с самыми близкими и важными странами.
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