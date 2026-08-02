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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хэгенс – лучший проспект «Бостона» по версии NHL.com, Летурно (201 см, 95 кг) – 2-й, Зеллерс (178 см, 74 кг) – 3-й, Лоцмелис – 5-й

Форвард Джеймс Хэгенс возглавил список лучших молодых игроков в системе «Анахайма». Официальный сайт НХЛ опубликовал рейтинг лучших проспектов клуба на сезон-2026/27.

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