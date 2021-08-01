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Будьте внимательны: с 1 августа без этих документов на курорты Краснодарского края ехать уже нельзя!

Будьте внимательны: с 1 августа без этих документов на курорты Краснодарского края ехать уже нельзя!

С 1 августа ужесточаются правила приема туристов на курортах Краснодарского края. В санатории и отели региона смогут заселиться отдыхающие, которые предоставят в электронном или бумажном виде следующие документы:   Медицинский документ или сертификат о перенесенном заболевании из личного кабинета портала госуслуг (распространяется только на тех туристов, с момента выздоровления которых прошло не более полугода до заселения); Сертификат о вакцинации или справка о прохождении первого этапа вакцинации; При противопоказаниях к прививке необходимо иметь справку о медотводе и отрицательный результат ПЦР-теста (его нужно получить не ранее чем за три дня до заселения); Несовершеннолетним от 15 до 18 лет также нужно предъявить отрицательный результат ПЦР-теста или медицинский документ, сертификат о перенесенном заболевании из личного кабинета портала госуслуг; Отрицательный результат ПЦР-теста (его нужно получить не ранее чем за три дня до заселения) и добровольное согласие на вакцинацию в течение трех дней со дня заселения.

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