Воспитанника «Зенита» захотели видеть в чемпионате Италии

Елисею Сырову всего 16 лет Сразу две академии клубов итальянской серии А заинтересовались 16-летним российским хавбеком Елисеем Сыровым, который сейчас играет за «Лудогорец», об этом пишет «Спорт-Экспресс».
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