Чепа: удары ВСУ по Геленджику направлены на дестабилизацию в России

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что атаки ВСУ на гражданские объекты и мирных жителей направлены на дестабилизацию ситуации в России, а не только на срыв летнего отдыха, передает «Лента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии