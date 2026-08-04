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Чепа: удары ВСУ по Геленджику направлены на дестабилизацию в России

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что атаки ВСУ на гражданские объекты и мирных жителей направлены на дестабилизацию ситуации в России, а не только на срыв летнего отдыха, передает «Лента.

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