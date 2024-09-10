📹⚡️Кадры встречи корабельных ударных группировок ВМФ России и Китая в заливе Петра Великого в рамках подготовки к стратегическим командно-штабным учениям "Океан-2024".
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📹⚡️Кадры встречи корабельных ударных группировок ВМФ России и Китая в заливе Петра Великого в рамках подготовки к стратегическим командно-штабным учениям "Океан-2024".